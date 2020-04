Record di produzione per Rolls-Royce: niente auto ma il miele più esclusivo del mondo

GOODWOOD - Le linee di produzione di Rolls-Royce a Goodwood, nel Sud del Regno Unito, sono ancora ferme. Almeno quelle dedicate alle automobili. Ce n’è invece una che non si è mai fermata e si prepara a celebrare un nuovo record di volume produttivo.



Parliamo dell’apiario che il glorioso marchio britannico di lusso ha da 3 anni presso il proprio stabilimento e che produce, senza ombra di dubbio, il miele più inaspettato ed esclusivo del mondo. L’apiario Rolls-Royce è composto da 6 arnie in legno battezzate con i nomi storicamente appartenuti ai modelli di automobili – Phantom, Wraith, Ghost, Dawn e Cullinan – più lo Spirito dell’Estasi, ovvero il simbolo che campeggia in forma di statuetta sulla cima dei radiatori delle prestigiose vetture inglesi dal 1911, su disegno dello scultore Charles Sykes.



Nell’apiario Rolls-Royce vivono circa 250mila api e il progetto rientra nell’impegno verso l’ambiente che fa dell’impianto di Goodwood tra i più eco-compatibili dell’intero Regno Unito e tra i più attenti alla biodiversità. Ad esempio, lo stagno presente all’interno del sito, che ha una superficie complessiva di 17 ettari, funge da stazione e rifugio per numerose specie di uccelli. A questo si aggiungono gli oltre 32.000 mq di giardino pensile, il più grande del Regno Unito. Lo stabilimento Rolls-Royce si trova inoltre in una zona di notevole interesse ambientale, nella campagna del West Sussex e all’interno del South Downs National Park.



Il progetto dell’apiario rientra in quello più ampio di ripopolamento delle api che rappresentano i principali impollinatori e sono dunque decisivi per la vita della vegetazione naturale così come per l’agricoltura. Nel Regno Unito, così come nel resto del mondo, la popolazione delle api è diminuita drasticamente negli ultimi anni, a causa di inquinamento ed epidemie, e questo mette a rischio l’intero ecosistema così come l’economia. Anche per questo, il progetto promuove la creazione di “corridoi floreali” che permettano alle api di muoversi, in collaborazione con allevatori, agricoltori e anche residenti locali.



Quel che è sicuro è che le api della Rolls-Royce sono in piena salute e producono sempre più miele che viene lavorato da specialisti locali impiegando la stessa cura che si ritrova sulle vetture, viene confezionato in barattoli che recano il marchio Rolls-Royce, e viene infine servito ai visitatori, in particolare ai clienti che, da tutto il mondo, arrivano a Goodwood per ordinare e configurare la propria nuova Rolls-Royce.