L’imminente svolta da parte delle banche centrale sui tassi di interesse si fa sentire sulla domanda di mutui. Crescono le surroghe e scendono i tassi chiesti per i nuovi mutui a tasso fisso. L’ultima fotografia è stata scattata alla Bussola Mutui CRIF - MutuiSupermarket.it aggiornata al I trimestre 2024. La decisa riduzione degli indici IRS avvenuta nel corso dell’ultimo trimestre 2023 (dell’ordine di uno 0,70-0,90% in funzione delle diverse durate dell’indice), dicono gli esperti, e il taglio degli spread applicati dal sistema bancario sulle migliori offerte di mutuo a tasso fisso con finalità surroga (dell’ordine di un addizionale pari allo 0,30% dal quarto trimestre 2023 al primo trimestre 2024) riportano grande interesse sul tema del taglio della rata e rilanciano in maniera decisa la domanda di mutui di surroga a tasso fisso. Il peso della domanda di mutuo con finalità di surroga sul totale richieste raggiunge quasi il doppio sul canale online, passando dal 22% del quarto trimestre 2023 al 43% del primo trimestre 2024, valore non raggiunto dall’anno 2020 quando gli indici IRS oscillavano attorno a livelli di minimo storico, sotto lo 0,10%.

