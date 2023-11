Caro voli a Natale, da Roma a Milano: prezzi in aumento fino al 1.260% per Sardegna e Sicilia. Antitrust pronta alle sanzioni

Torna l’incubo caro-voli per Natale. I prezzi per andare in Sardegna e Sicilia rispetto ad oggi saliranno, in alcuni casi limite, fino al 1.260%, superando anche quota 300 euro a biglietto.

Non le tariffe record dello scorso Natale o di Pasqua 2023 (con decine di voli sopra i 300 e i 400 euro per tratta), ma comunque livelli elevati, a fronte di un prezzo del carburante in discesa fino al 45% rispetto a un anno fa.

GLI ALGORITMI

Nuovi rincari, complici gli algoritmi ed escluse poche offerte vantaggiose, che si registrano nonostante sia ancora aperta l’istruttoria dell’Antitrust per il caro-voli dell’anno scorso (con aumenti del 700 tra Natale 2022 e gennaio 2023). Istruttoria che si concluderà a breve, con possibili sanzioni anche milionarie in primis alle low cost (Ryanair, Wizz Air ed easyJet) per un possibile cartello anti-concorrenza. Ma sotto la lente è finita anche Ita Airways. Per questo sale il pressing del governo, con il ministro delle Imprese Adolfo Urso che incontrerà i vettori aerei nel nuovo tavolo voli previsto per lunedì prossimo, 20 novembre. Il Mimit fa notare come l’Antitrust, dopo l’approvazione del decreto Asset, abbia poteri in più per limitare l’utilizzo degli algoritmi gonfia-prezzi.

Secondo un’analisi del Codacons, per arrivare a Palermo imbarcandosi il 23 dicembre, la spesa minima è di 143 euro da Roma, 204 euro da Milano, 269 euro da Torino e addirittura 314 euro da Bologna. E a questi prezzi in molti casi bisogna aggiungere gli extra, come bagaglio a mano, e scelta del posto a sedere, che fanno salire il costo del biglietto. Considerando poi che un mese prima, il 23 novembre, un Milano-Palermo parte da 15 euro, l’aumento a Natale arriva, appunto, al 1.260%.

Non va molto meglio per Catania. Partendo sempre il 23 dicembre da Milano si pagano almeno 218 euro (+514% rispetto al 23 novembre), da Roma 119 euro (+693%). Qualche vantaggio ci potrebbe essere per i residenti in Sicilia, con la Regione che ha stanziato 27,5 milioni per abbattere i prezzi fino al 50% (per studenti e chi ha un reddito Isee entro i 9.360 euro) nei collegamenti da e per i capoluoghi laziale e lombardo. Infine per Cagliari, secondo Adiconsum Sardegna, andata e ritorno da Milano costano anche 604 euro. Se si viaggia da Roma, invece, partendo alle prime ore del mattino, ci si può “fermare” a 143 euro, ma in altri orari la tariffa può superare i 440 euro.

Viaggiare a Natale e Capodanno non è mai stato così caro

QUALCOSA NON TORNA

Questi di Natale 2023 sono prezzi più bassi dello stesso periodo dello scorso anno, ma secondo il Codacons sono tra il 3% e l’11,8% più alti, a seconda dei casi, rispetto al Natale 2021. Secondo i vettori aerei è colpa dei costi ancora alti, spinti dall’inflazione. In primis quello del carburante, le cui scorte sono state accumulate un anno fa, a prezzi più elevati. Ma i dati non tornano del tutto.