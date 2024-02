Veneto chiude il 2023 con un Pil a più 1 per centro grazie a turismo e lavoro

VENEZIA - Il Veneto chiude il 2023 con una crescita del Pil stimata dello 0,8%, grazie a turismo e lavoro. Il dato emerge dal «Bollettino socio economico del Veneto» nel quale si evince che il Fmi prevede una crescita globale del 3% nel 2023 e 2,9% nel 2024.

Nei primi 9 mesi del 2023 l'export veneto ha un rallentamento con una dinamica stabile rispetto allo stesso periodo del 2022. chiudendo con un +0,7% tendenziale (+1% nazionale). Sulla mobilità, il 2022 e ancor più il 2023 hanno fatto osservare una decisa ripresa degli spostamenti e dei flussi di traffico stradale. Sul fronte ambientale, la gestione dei rifiuti urbani in Veneto si mantiene al top tra le regioni: la raccolta differenziata supera il 76% nel 2022, con picchi oltre l'84% a Treviso e Belluno. Negli anni è drasticamente calato il conferimento in discarica con il 70% di rifiuti avviati al recupero nel 2022. Il tasso di riciclo è del 68,8% della materia nel 2022, già al di sopra dell'obiettivo del 65% stabilito dalla UE per il 2035. Riguardo alla popolazione, al 31 dicembre 2022, la quota è di 4.849.553 persone, 1.808 sul al 2021 (+0,04% vs -0,06% in Italia).

Il 2022 segna un nuovo record negativo delle nascite, cui si aggiunge un aumento dei decessi, in linea con l'invecchiamento della popolazione. Cresce, invece, l'apporto positivo della componente migratoria. «Turismo e lavoro - rileva Luca Zaia, presidente del Veneto - si confermano i caposaldi dell'economia veneta, che nel 2023 si è dimostrata in ottima salute. Siamo una regione che cresce, dove il turismo tira un'economia solida, registrando nei primi 11 mesi del 2023 flussi nettamente superiori non solo allo stesso periodo 2022 (presenze +8,2%), ma anche al corrispondente periodo pre-pandemico (rispettivamente +3,1% e +0,1%). Molto bene anche il fronte dell'occupazione che nel terzo trimestre 2023 è cresciuta, con oltre il +3% degli occupati rispetto ad un anno fa, specie grazie alle donne che guidano la crescita, con un +6% in un anno».