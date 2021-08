Trasporto aereo, preoccupazione a Milano per passaggio da Alitalia a ITA

(Teleborsa) - A Milano si discute delle prospettive occupazionali e operative offerte dalla nuova compagnia aerea ITA, che dal 15 ottobre prossimo subentrerà ad Alitalia con una flotta ridotta a soli 52 aeromobili impiegati principalmente su rotte regionali.



Le due basi principali saranno Roma Fiumicino e Milano Linate, dove ITA opererà l'85% degli slot oggi disponibili per Alitalia. Pochi i movimenti aerei previsti a Malpensa.



Nella giornata dedicata a incontri sindacali emergono le preoccupazioni tra gli undicimila dipendenti Alitalia, ma anche tra quanti sono coinvolti nelle attività dell'indotto. I sindacati lamentano che il management Alitalia non abbia risposto all'invito di prefetto e sindaco di Milano di discutere del futuro occupazionale dei dipendenti della compagnia aerea residenti in Lombardia.



Il piano di ITA prevede che il personale, partendo da 2.800 unità, possa aumentare fino a 5.750 entro la fine del 2025, in funzione degli obiettivi prefissati e da raggiungere. Si tratta, comunque, di un dimezzamento dell'attuale forza lavoro, che spinge per una soluzione di salvaguardia.

