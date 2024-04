Novità in arrivo per Telepass. L’azienda guidata da Luca Luciani punta forte sulle città, con una serie di nuovi servizi e l’obiettivo di diventare il principale operatore di mobilità integrata. Cambia poi il modello di pagamento, con una semplificazione dei pacchetti di offerta attiva dal prossimo 1° luglio. E per chi vorrà usare solo il telepedaggio viene rafforzata l’alternativa “Pay per use”. Senza canone annuo o mensile, si potrà così pagare (un euro) solo quando si usa il noto dispositivo dell’azienda in autostrada. Cambia quindi il paradigma commerciale della società: il telepedaggio diventa solo uno, ma non il principale, dei servizi offerti, con l’azienda che punta ad abilitare una mobilità integrata e sostenibile, focalizzata sui centri urbani.

Nuovo Codice della strada, arriva la sospensione breve della patente (con meno di 20 punti): ecco in quali casi e quanto dura

GIOVANI E SICUREZZA

Con il progetto “Top 50 Cities” il gruppo vuole quindi rafforzare la qualità e della capillarità della propria offerta, anche geografica, per consentire ai clienti – grazie a un’attiva collaborazione con le pubbliche amministrazioni locali - di migliorare l’esperienza di viaggio e risparmiare tempo in tutte le principali città italiane, non solo in quelle più grandi. Sono poi previsti investimenti per garantire standard qualitativi di tipo “premium”, aumentando la copertura territoriale dei servizi di mobilità urbana. I pacchetti di offerta, dagli attuali 5, diventeranno tre: base, plus e Young (a cui si aggiunge la citata alternativa “Pay per use”). I primi due verranno integrati con nuovi servizi e costeranno 3,90 euro al mese (il secondo in promozione fino a dicembre 2025). Il plus avrà oltre 25 servizi aggiuntivi, tra cui: l’accesso all’area C di Milano, il traghetto sullo Stretto di Messina incluso, parcheggio “gratis” in oltre mille strutture europee, e sconti sulle strisce blu in 297 comuni, lo skipass, il rifornimento di carburante, le ricariche dei veicoli elettrici, i biglietti dei treni e degli aerei e quelli del trasporto pubblico locale. Sarà poi sempre più facile usufruire della mobilità in sharing (con bici, scooter elettrici e monopattini). Oggi, invece, ci sono offerte con meno servizi: una fino al 2 maggio con canone zero per due anni (poi 4,90 euro al mese) e quella Telepass Easy a 2,50 euro al mese (4,64 dal 1° luglio).

Autostrade di Stato al via, Mps: «Le nozze entro l’anno». Salvini: «Gestiranno le tratte a pedaggio»

E ancora: per provare a intercettare i clienti più giovani, sempre meno propensi all’uso dell’auto per motivi ambientali, ma anche per provare a facilitare la mobilità dei turisti, arriva l’abbonamento "Young", attivabile tramite carta di credito o di debito, senza abbonamenti o addebiti giornalieri. Includerà i principali servizi legati alla mobilità presenti nella piattaforma Telepass, ad esclusione del telepedaggio. L’azienda, infine, si impegna a rafforzare la sicurezza informatica dei dati dei clienti e delle transazioni, anche con la decisione di non cedere nessuno dei loro dati a parti terze per scopi commerciali o altre finalità.