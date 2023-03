Telepass top partner delle Nazionali italiane di calcio per 4 anni. Benetton: «Qui per aprire un ciclo»

ROMA - Telepass, società controllata da Edizione Holding, diventa top partner delle nazionali italiane di calcio. L'azienda italiana, leader della mobilità integrata, accompagnerà le Azzurre, gli Azzurri e i tifosi italiani per i prossimi 4 anni. Oggi la firma dell'accordo tra Telepass e Figc alla presenza dei vertici della società, della federazione e dei ct, Milena Bertolini e Roberto Mancini. La nuova maglia debutterà il 23 marzo in occasione di Italia-Inghilterra, valida per le qualificazioni europee e in programma a Napoli.

«È un momento di grande orgoglio per la nostra federazione. È una partnership forte. C'è la volontà e l'impegno di tutto il gruppo di voler sostenere la nostra maglia azzurra e la Figc con un accordo pluriennale. C'è un grande impegno per una progettualità altamente innovativa, un progetto legato a una sorta di rivoluzione culturale nel mondo del calcio», ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina. «Avere dei partner così qualificati ci aiuterà a centrare tutti gli obiettivi fissati per il bene del calcio italiano». «Con questa partnership la nostra azienda vuole dare il proprio contributo al progetto che la Figc sta portando avanti», ha invece detto Gabriele Benedetto, ad di Telepass. Alla presentazione della partnership tra Federcalcio e Telepass erano presenti anche il presidente di Atlantia, Giampiero Massolo, e il numero uno di Edizione, Alessandro Benetton. «Siamo davvero lieti, come Atlantia, che per i prossimi 4 anni Telepass possa collaborare e supportare le Nazionali italiane di calcio, quella femminile e quella maschile in primis - comincia Massolo - È un connubio naturale, perché Telepass è un servizio popolare italiano, che porta vantaggi a più di 7 milioni di nostri concittadini, così come a tante imprese e a tante amministrazioni locali, contribuendo anche a ridurre le emissioni di gas in atmosfera». «Non posso nascondere - conclude Alessandro Benetton - un pò di emozione nell'essere qui perché abbiamo deciso di aprire un ciclo nuovo con la nostra famiglia fatta di grandi e importanti alleanze e strategie per sviluppare business sostenibili e in tutto questo non potevamo dimenticare lo sport che ci insegna a rialzarci e a raggiungere i nostri obiettivi».