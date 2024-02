Rottamazione quater, riapertura termini: scadenza delle rate, il nuovo calendario e come pagare le cartelle

Rottamazione quater, il governo studia una riapertura dei termini per permettere a coloro che avevano presentato la domanda di adesione ma non hanno rispettato le tempistiche per il pagamento di aderire alla sanatoria.

Con un emendamento al decreto Milleproroghe, l'idea sarebbe quella di dare tempo fino al 28 febbraio, per chi ha aderito alla Rottamazione, per versare le prime due rate scadute rispettivamente il 31 ottobre e 30 novembre 2023. Il decreto anticipi aveva già riaperto i termini, consentendo il pagamento entro il 18 dicembre 2023.

Come pagare

Le modalità di pagamento dovrebbero essere le stesse di dicembre: si potranno utilizzare i modelli allegati alla comunicazione sulle somme dovute saldando in banca, agli sportelli bancomat (Atm) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con l’internet banking, agli uffici postali, dai tabaccai e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, oppure con l’App Equiclick tramite la piattaforma pagoPa. Il pagamento tramite Agenzia delle Entrate-Riscossione si può concludere direttamente sul sito web o agli sportelli prenotando un appuntamento nella sezione "Sportello territoriale" del sito o tramite il contact center al numero 060101.

Il nuovo calendario fiscale

Rottamazione quater, quindi, ma non solo. Come spiega Il Sole 24 Ore, maggioranza e le opposizioni sono decise a estendere il ravvedimento speciale (sanzione ridotta a un diciottesimo) anche al periodo d’imposta 2022, con la possibilità di presentare la dichiarazione correttiva e versare la prima o unica rata entro fine marzo. Più tempo anche ai contribuenti colpiti dalle alluvioni.

Multe e tasse non pagate

Tra multe e tasse non pagate - come ha spiegato il viceministro dell'Economia Maurizio Leo - si arriva a 1.185 miliardi. Una cifra più alta rispetto al 2022, quando ci si era fermati a 1.153 miliardi. Tra il decreto fiscale di fine 2018, il decreto Sostegni e la Manovra 2023 sono stati varati stralci per oltre 81 miliardi di euro.