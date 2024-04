Patente a punti per i cantieri, ecco cosa cambia e come funzionerà: dall'autocertificazione alle decurtazioni per gli infortuni, le novità

Cambia la patente a punti per i cantieri.

Dai requisiti autocertificati alle decurtazioni ridotte per infortuni che comportino inabilità, passando per la possibilità di crediti aggiuntivi oltre al punteggio iniziale e l'estensione ad altri settori oltre all'edilizia, numerose modifiche sono state apportate alla soluzione pensata dal governo dopo la tragedia dell'Esselunga a Firenze per mettere un argine alle morti sul lavoro. Novità, queste, che sono però state bocciate da opposizioni e sindacati, scesi in piazza ieri per gridare basta alle troppe morti bianche.

Sicurezza sul lavoro, in arrivo la stretta nel dl Pnrr: multe più salate e patente a punti estesa in altri settori

L'emendamento

Le novità sono contenute in un emendamento al decreto Pnrr approvato dalla commissione Bilancio della Camera, che ha chiuso l'esame del provvedimento, atteso lunedì in Aula. L'emendamento riscrive l'articolo 29 del decreto, introducendo una serie di novità per la patente che sarà obbligatoria dal primo ottobre.

L'autocertificazione

Innanzitutto si prevede che per dimostrare il possesso dei requisiti per il rilascio della patente basti l'autocertificazione: l'eventuale dichiarazione non veritiera, che comporta la revoca della patente, sarà verificata con controlli ex post. Ai requisiti (dall'iscrizione alla camera di commercio al possesso dei documenti di regolarità contributiva e fiscale) si aggiunge anche l'avvenuta designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

I punti

La dotazione iniziale della patente resta di 30 crediti e bisogna averne almeno 15 per poter operare nei cantieri. Ma se i lavori eseguiti superano il 30% del valore del contratto si potranno comunque completare l'appalto o subappalto in corso anche con meno di 15 punti.

I crediti aggiuntivi

Arriva anche la possibilità di crediti aggiuntivi rispetto al punteggio iniziale: sarà un decreto del Ministero del lavoro, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, ad individuare i criteri di attribuzione dei punti in più, così come le modalità di recupero dei crediti decurtati. Sparisce invece la possibilità di reintegrarli con la frequenza di appositi corsi di formazione. Si rimanda ad un successivo decreto ministeriale anche per l'individuazione di altri ambiti di attività, oltre l'edilizia, cui la patente potrà essere estesa.

Le sanzioni

Cambiano anche le sanzioni per i cantieri senza patente: la multa, inizialmente da 6mila a 12mila euro, sarà pari al 10% del valore dei lavori, comunque non inferiore a 6mila euro.

Le decurtazioni per le violazioni

Viene infine modificata la tabella con le decurtazioni per le diverse violazioni, corretta dal Ministero del Lavoro dopo che le opposizioni avevano denunciato riduzioni eccessive in certi casi gravi: per l'infortunio che comporta inabilità temporanea assoluta con astensione oltre i 60 giorni vengono tolti 5 punti (dai 10 previsti inizialmente), 8 in caso di inabilità permanente al lavoro parziale (erano 15, che restano tali in caso di inabilità permanente assoluta).

La risposta delle opposizioni

Deluse le opposizioni, che votano contro in commissione e stigmatizzano la scelta del governo di rimandare il tutto a un decreto ministeriale. «Il nostro giudizio è negativo», afferma il Pd. «Anche così com'è stata riscritta, la patente resta, a nostro avviso, uno strumento gravemente insufficiente», sostiene il M5s. Per Avs «questa non è la soluzione». Non basta nemmeno per la Cgil, che chiede che la patente venga ora estesa «a tutti i settori e tutte le imprese, comprese le grandi». Va in pressing anche la Cisl, ricordando che la misura nasce da una propria proposta.