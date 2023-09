La Banca centrale europea ha alzato ancora i tassi di interesse. L’ulteriore incremento di 25 punti base causerà sui mutui un esborso mensile del 66% in più rispetto all’inizio del 2022. Ovviamente gli aggravi riguardano in primis i mutui a tasso variabile, il cui costo mensile dipende direttamente dal tasso di interesse della Bce. Ma anche l'interesse passivo da pagare sui nuovi mutui a tasso fisso si alzerà.

Nella conferenza stampa dopo l'ufficializzazione della nuova stretta, la presidente della Banca, Christine Lagarde, ha però fatto intendere che questo potrebbe essere l'ultimo rialzo dei tassi. Insomma, dopo che i tassi di interesse hanno raggiunto il loro massimo storico da quando esiste la Bce, ora la situazione potrebbe raffreddarsi. Non è chiaro, però, quando i tassi cominceranno ad abbassarsi, dando ristoro a milioni di famiglie e imprese europee in difficoltà su prestiti e finanziamenti.

Con l'ultima decisione della Bce il tasso sui depositi presso la banca centrale è salito al 4%, quello sulle operazioni di rifinanziamento principali al 4,5% e il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale al 4,75%. I tassi per Lagarde rimarranno alti finché non si vedranno effetti concreti sull'inflazione, ancora distante dal target del 2%. L'operazione è stata criticata da diversi economisti e anche da alcuni governi europei, come quello italiano e quello spagnolo. Non è chiaro se ci sia stato un vero e proprio effetto della politica monetaria restrittiva su questa inflazione, e in ogni caso il ritmo di discesa dei prezzi è lento negli ultimi mesi.

Mutui, perché ora può "convenire" il variabile

Come spiegato da Facile.it e Mutui.it, il decimo rialzo della Bce determinerà il fatto che il mutuo a tasso variabile sfiorerà i 760 euro. Questa è un'ipotesi che riguarda un prestito da 126mila euro che dura 25 anni. In ogni caso il picco dovrebbe oramai vicino e verificarsi a dicembre, con il punto massimo dell’indice che secondo le stime arriverà al 3,90%, dall'attuale 3,80%.

In questo senso aprendo un mutuo a tasso variabile è molto probabile che non ci saranno nuovi rialzi a partire da dicembre e che, nel corso del 2024, lentamente le rate inizino a scendere assieme ai tassi mossi dalla Bce. Certo, i mutui a tasso variabile continueranno ad avere tassi di interesse molto alti, in alcuni casi letteralmente insostenibili per le famiglie e le imprese. Per questo motivo, se proprio si deve fare un mutuo, conviene valutare quelli variabili solo in presenza di una buona offerta sul prezzo di un immobile.

L'opzione della surroga o della rinegoziazione

Altrimenti rimane sempre aperta l'opzione della surroga. Si tratta della procedura che permette di cambiare il finanziatore del mutuo, mantenendo le stesse condizioni contrattuali e il medesimo ammontare di debito, ma con la possibilità di strappare un tasso di interesse più vantaggioso rispetto a quello attuale, variabile o fisso. Bisogna però trovare una banca con cui accordarsi: a quel punto il proprio istituto è costretto ad accettare il passaggio.

Se la propria banca non accetta la surroga entro 30 giorni dalla comunicazione del cliente di chiusura del mutuo, dovrà pagare al cliente una multa pari all’1% della cifra della rata per ogni mese di ritardo.

In ogni caso la surroga non è sempre conveniente. Ad esempio, se si ha un piano di ammortamento alla francese oppure se mancano pochi anni alla fine del mutuo, l'operazione potrebbe determinare più svantaggi che vantaggi.

C'è in ogni caso l'opzione della rinegoziazione: cioè la modifica delle condizioni accordate con la banca con cui si è stipulato il mutuo. Sempre che la propria banca la voglia concedere.

