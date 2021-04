Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(Teleborsa) -sul fronte vaccinazione. Dopo lo stop and go diche sta provocando non pochi disagi in Europa e nel nostro Paese, arriva un'altra notizia non rassicurante dagli Usa dove oggi laha deciso ladelle somministrazioni del vaccino, dopo che 6 donne (su quasi 7 milioni di vaccinazioni) sono state colpite da rari fenomeni di...