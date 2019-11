scudo penale che peraltro non è previsto contrattualmente». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte.



All'ex Ilva «non sono solo in gioco 9 mila famiglie ma c'è tutto un indotto molto più cospicuo. Faremo di tutto per difendere gli investimenti produttivi e questa comunità di persone che lavorano anche nell'indotto», ha spiegato Conte a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico del Politecnico di Milano.



Anche Renzi è dalla parte di Conte. «# Ilva.Togliamo alibi a Mittal e noi siamo pronti su scudo penale (eliminato da Governo precedente). Ma quando Conte dice che Mittal DEVE onorare il contratto, noi stiamo con il premier. Se recede paga Mittal, non lo Stato. Stiamo con chi cerca lavoro non con chi cerca visibilità», ha twittato il leader di Italia Viva.



L'Ad di ArcelorMittal Italia Lucia Morselli ha confermato ai segretari generali di Fim, Fiom, Uilm e Usb, nel corso di un incontro che si è svolto oggi pomeriggio nello stabilimento tarantino, la volontà di recedere dal contratto per l'acquisizione della fabbrica già espressa ieri. Lo hanno reso noto gli stessi sindacati al termine della riunione. «Ci hanno detto che - ha sottolineato il segretario territoriale della Uilm Antonio Talò - che domani daranno seguito alla procedura annunciata per la restituzione dello stabilimento ai commissari straordinari e che fino all'ultimo minuto in cui saranno qui non solo pagheranno i lavoratori ma continueranno a fare le operazioni propedeutiche al mantenimento dell'impianto. Noi ci crediamo poco». Talò crede che «l'interlocuzione di stasera possa essere superata da qualcosa di più grande che potrà accadere domani con il governo. Manteniamo le azioni decise oggi del consiglio di fabbrica permanente e del presidio di domani e aspettiamo di capire cosa accadrà». Il fatto che partano domani con «la procedura dell'art. 47 annunciata - afferma il sindacalista - è come un segnale che la loro decisione sia stata già presa. Abbiamo chiesto alla dottoressa Morselli se il dado è tratto e diplomaticamente ci ha detto che non sta a lei rispondere. Allo stato attuale ancora no».





Patuanelli: Al governo «preme» che all'ex Ilva di Taranto sia «non solo assicurata la continuità degli investimenti produttivi, ma sia rispettato assolutamente il livello occupazionale», ha aggiunto Conte. Inoltre, «pretendiamo che siano rispettati gli impegni per quanto riguarda le bonifiche ambientali», ha aggiunto Conte. «Faremo di tutto per difendere questi investimenti produttivi e questa comunità di persone che lavorano anche nell'indotto».

Dal canto suo, il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli apre su Facebook un lungo cahier de doléances contro l'azienda.





Ilva, Renzi annuncia emendamento Italia Viva per reintrodurre scudo penale C'è una cosa che in Italia non cambia mai: anche quando una multinazionale accampa scuse strumentali e prende in giro lo Stato, statene pur certi, la valanga di fango su chi lavora ai problemi reali dei cittadini si abbatterà sempre. Passata però la sbornia da insulto libero, volevo raccontare un pò di verità, che nonostante tutto non guasta mai».

Non permetteremo ad Arcelor Mittal di ricattare lo Stato italiano mettendo sul piatto oltre 5 mila esuberi. Gli impegni vanno mantenuti e i cicli produttivi in flessione possono essere accompagnati con strumenti di sostegno, non licenziando le persone. Specialmente quando un anno prima si è firmato un accordo per la piena occupazione».

«Sulla vicenda ex Ilva il Governo deve dare immediatamente seguito agli impegni richiesti dal Pd con il voto in Parlamento su un ordine del giorno che chiedeva di garantire in tempi rapidi e con ogni mezzo, anche legislativo, la permanenza dell'attività produttiva siderurgica a Taranto e la completa realizzazione del piano di risanamento ambientale». Lo dice in una nota il segretario Pd Nicola Zingaretti.

Lo scudo penale non può essere una giustificazione per ArcelorMittal. «È stato stipulato un contratto e domani saremo inflessibili sul rispetto degli impegni incontrando Arcelor Mittal », ha detto il presidente del consiglio Giuseppe Conte aggiungendo che «hanno partecipato a una gara con evidenza pubblica e in Italia si rispettano le regole».