Ripresa dell'invio delle cartelle esattoriali, ma anche scadenze delle rottamazioni, dei versamenti Isa, delle dichiarazioni dei redditi e della fattura elettronica. Con alcune novità degli ultimi giorni, come la dilazione dei tempi per chiedere il contributo a fondo perduto sugli affitti. Questo settembre, dopo le pause messe in campo per limitare gli effetti economici negativi della pandemia da Covid, è un vero e proprio mese di fuoco per...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati