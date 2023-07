Carta acquisti 2023, oggi parte la distribuzione delle tessere negli uffici postali: ecco i moduli per chiedere la social card

Oggi parte la distribuzione della Carta acquisti 2023: le tessere bancomat arriveranno fisicamente negli Uffici Postali. Oggi, o nei prossimi giorni, i beneficiari della Carta acquisti riceveranno una comunicazione dal Comune che li avvisa di andare a ritirare la carta negli uffici di Poste italiane.

La Carta consente di fare acquisti nei negozi alimentari, nelle farmacie e nelle parafarmacie abilitate al circuito Mastercard e per il pagamento delle bollette dell'energia elettrica e di fornitura gas. È completamente gratuita e funziona come una normale carta di pagamento elettronica.

La Carta acquisti (si chiama anche Dedicata a te) è uno strumento istituito dal governo per aiutare le famiglie in difficoltà. Non possono ottenerla tutti. Ci sono specifici requisiti. Vediamoli.

Cos'è la Carta acquisti

La Carta Acquisti è uno strumento che il governo ha pensato per aiutare le famiglie con bimbi piccoli a fare la spesa. È disponibile per i cittadini che ne fanno domanda e che hanno i requisiti di legge. È utilizzabile nei negozi alimentari, nelle farmacie e nelle parafarmacie abilitati al circuito Mastercard per effettuare i propri acquisti e presso gli uffici postali per pagare le bollette elettriche e del gas. Gli esercizi commerciali che espongono il marchio del Carrello offriranno, inoltre, sconti aggiuntivi alle normali promozioni. Con la Carta acquisti sarà inoltre possibile accedere direttamente alla tariffa elettrica agevolata. La Carta Acquisti vale 40 euro al mese e sarà caricata automaticamente ogni due mesi con 80 euro.

A chi è rivolta?

Possono beneficiare della Carta Acquisti tutti coloro che hanno già compiuto 65 anni d'età o sono genitori di un bambino con meno di 3 anni d'età.

A chi posso chiedere se mi spetta la Carta?

Si possono ottenere informazioni sulla Carta acquisti negli uffici postali e negli uffici INPS. Si può chiamare il numero verde INPS 803.164 oppure il numero verde dedicato alla Carta Acquisti: 800.666.8881. Online ci sono notizie sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

e sul sito dell'INPS.

Ecco i moduli da compilare per ottenere la Carta

Bisogna compilare il modulo di richiesta che si trova negli uffici postali o sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ci sono due tipi diversi di moduli: quello per la persona richiedente che ha più di 65 anni e quello per chi ha bimbi che hanno meno di tre anni.

Insieme al modulo bisogna allegare:

l'originale e una fotocopia del tuo documento di identità;

l'attestazione ISEE valida, anche in fotocopia, oppure l'attestazione provvisoria rilasciata dal CAF (Centro di Assistenza Fiscale);

l'originale e una fotocopia del documento di identità dell'eventuale persona delegata come titolare della Carta nel quadro 4 (solo per richiedente con più di 65 anni).

Una volta compilato il modulo posso ritirare subito la Carta acquisti?

No. L'ufficio postale verifica la documentazione presentata e rilascia una copia della richiesta. Poi, se la domanda della Carta Acquisti è accettata ti sarà recapitata, all'indirizzo di residenza indicato, una comunicazione con l'invito ad andare in un ufficio postale abilitato, per il ritiro della Carta Acquisti elettronica. Sulla carta sarà già disponibile l'importo complessivo spettante nel bimestre in corso alla data di presentazione della domanda.Tale importo sarà utilizzabile successivamente alla ricezione dell'apposito Codice di Sicurezza (PIN), che sarà recapitato da Poste Italiane all'indirizzo di residenza indicato sul modulo di domanda. Per effettuare il ritiro dovrai mostrare un documento d'identità in corso di validità (o un documento d'identità dell'eventuale persona delegata come titolare della Carta, solo per richiedente con più di 65 anni). Il mantenimento dei requisiti necessari ad ottenere il contributo potrebbe essere verificato anche successivamente alla consegna della Carta Acquisti.

Dove posso fare la spesa con la Carta?



Puoi utilizzare la Carta solo nei negozi alimentari, farmacie e parafarmacie abilitati al circuito Mastercard e negli uffici postali per pagare bollette elettriche e di fornitura gas. Si può usare nei fast food, nei ristoranti, panifici, negozi di latticini, drogherie e supermercati e nelle macellerie.

Quali prodotti posso comprare?

Si può acquistare la farina, la pasta e gli altri cereali, come riso, orzo, farro, avena, malto, mais, così come legumi semi, frutta di qualunque tipologia. Inoltre, lieviti naturali, miele (ma non marmellata), zucchero, cacao in polvere, cioccolato, acque minerali, aceto di vino (ma non balsamico) e gli alimenti per la prima infanzia, come omogeneizzati, pastine e anche latte di formula. Si possono comprare anche caffè, tè e camomilla.

Posso prelevare i soldi della Carta?



No, non è possibile prelevare contanti o ricaricare la Carta. Il suo uso è consentito solo negli ATM Postamat per controllare il saldo e la lista movimenti. Se usi la Carta nei terminali POS degli uffici postali o negli ATM Postamat, devi digitare il codice PIN. Nei negozi alimentari abilitati al circuito Mastercard, invece, devi firmare la ricevuta del POS e, se richiesto, mostrare un documento di riconoscimento.