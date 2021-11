Bonus terme fa overbooking ancora prima di iniziare

(Teleborsa) - E' già tutto esaurito per il bonus terme, ancor prima del calcio di inizio, che era previsto per oggi, 8 novembre, alle ore 12. Il Click day sul sito di Invitalia, che gestisce il bonus, sarà solo un mero inserimento di dati da parte dei centri termali che hanno già raccolto un numero di prenotazioni sufficiente ad esaurire le risorse messe a disposizione per il bonus.

Il Bonus terme è un aiuto che è stato concesso a questo settore, uno dei più colpiti dalla pandemia, cui sono state destinare risorse per circa 53 milioni di euro pari a circa 265 mila prenotazioni da spendere in tutta Italia. Il bonus terme si concretizza in uno sconto del 100% sul prezzo del soggiorno termale, sino ad un massimo di 200 euro a persona da spendere in una delle 186 strutture che si sono accreditate, presenti in tutta Italia. Il Veneto è la regione che detiene il primato di strutture accreditate cn 74 centri, seguito da Campania (26), Emilia Romagna (21), Toscana (15).

Qualcosa però è andato storto: una faq sul sito di Invitalia ha previsto che "il cittadino può fare la richiesta di prenotazione del bonus dopo che l'ente termale si è accreditato, sapendo che l'ente termale può dar seguito alla richiesta a partire dall'8 novembre, alle ore 12.00". Un invito troppo allettante e in molti non se lo sono fatto ripetere.

Dalle terme dei Papi a Viterbo alle terme di Saturnia e Stigliano, tanto per citare quelle nel Lazio, è già sold-out, ma anche al Bagno di Romagna o ad Euroterme la situazione è la stessa. Le prenotazioni non si prendono più perché le strutture hanno già fatto il tutto esaurito. Alcuni centri più grandi hanno ricevuto già 25mila prenotazioni, le Terme dei Papi ne ha ricevute almeno 6mila.

E così quello che doveva essere un click day, come tutti quelli scattati per gli altri bonus concessi in questo periodo di difficoltà, è diventato una farsa stratosferica e si tradurrà in un mero inserimento delle prenotazioni già raccolte.