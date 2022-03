Quanto costa far benzina da Trieste in giù. Tanti auguri. Il prezzo medio si attesta intorno ai 2 euro e 20 cents. Eppure andando a spulciare qualche eccezione ancora c'è. Ormai fioriscono le app con cui cercare la benzina al miglior prezzo. Ed è proprio grazie a queste che abbiamo scovato qualche distributore con prezzi sotto i due euro al litro.



COSA PESA SUL PREZZO



Facciamo una premessa: per quanto riguarda la benzina, la componente del prezzo industriale, cioè quello che finisce nelle tasche di produttori, compagnie petrolifere e gestori delle stazioni di servizio, incide per il 35,7% sul prezzo finale. La parte del leone, cioè quello che mangia di più, la fanno le imposte. L’accisa e l’Iva sommate pesano per il 64,3% del prezzo alla pompa. In dettaglio, l’Iva (nazionale e addizionali regionali sommate) aggiunge 0,287 euro e l’accisa ben 0,737 euro. Ecco perché in alcune regioni d'Italia ci sono prezzi leggermente più bassi.



IL CASO LIVIGNO



Mentre in tutta Italia la benzina ha raggiunto livelli da record, c'è una piccola isola felice, Livigno, dove per un litro si paga appena 1,36 cents. Il motivo? Livigno è infatti una zona extradoganale, uno status che risale a secoli addietro e che il piccolo Comune ha sempre difeso, fino ad essere ribadito da una legge del 1910. Nel territorio comunale di Livigno non si pagano dunque né l'Iva né le accise, le imposte indirette che gravano sul carburante e su altri beni.



ECCEZIONI



Ad oggi, 12 marzo, scorrendo sulle varie App che segnalano i prezzi della benzina è difficile trovare prezzi sotto i 2 euro. La Q8 Easy del centro commerciale Fiordaliso di Rozzano, noto per essere uno dei più convenienti della cintura milanese, il prezzo di benzina e diesel era identico: 2,219 euro il litro. In Liguria da segnalare la Esso ad Arenzano - 2,060 €/l, la Q8 - San Fruttuoso - 2,079 €/l. Scendendo verso il centro a Roma c’è l’IP in via Cristoforo Colombo 54 la vende a 2,039 al litro. Merito di uno "stoccaggio precedente all'aumento dei prezzi" fanno sapere ma "finita quella che abbiamo inevitabilmente il prezzo aumenterà". Stesso discorso per un Q8 alla Magliana preso d’assalto la scorsa notte. Benzina finita e prezzi ora in linea con gli altri. A Napoli il più economico è un Tamoil via di S. Alessandro. 2,016 al litro. In Sicilia la provincia dove costa meno effettuare il pieno di benzina è quella di Catania con i suoi 2,134 euro al litro. In generale alcuni distributori che hanno contattato ci hanno rivelato che “l’Eni, poiché statale non può aumentare di troppo e di fatto è quella più “economica””. Poi ci sono i “No logo” ma qualcuno punta il dito: “Non sempre sono garantiti. Alle volte la benzina non è proprio “buona””. Insomma i prezzi contenuti sarebbe frutto di un carburante più scadente o residuo delle cisterne.