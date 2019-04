Navigator, 38.000 domande per 3.000 posti: il 67% sono donne

Sono oltre 38.000 le candidature arrivate all'Anpal per la selezione dei navigator, le persone che dovranno assistere i centri per l'impiego nel guidare i percettori del reddito di cittadinanza nella ricerca di un'occupazione. La selezione per 3.000 posti è ambita soprattutto dalle donne con oltre i due terzi delle candidature. Per accedere alla selezione si potrà fare domanda fino all'8 maggio. A guidare la classifica regionale delle candidature la Campania con 6.114 candidati davanti alla Sicilia (5.808) e al Lazio (4.840).

