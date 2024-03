Bonus psicologo 2024 fino a 1500 euro: ecco per quali sedute. Sito Inps in tilt e fondi in esaurimento per le domande

In poche ore sito dell'Inps in tilt e già 70mila domande arrivate, che dovrebbero praticamente aver esaurito i voucher a disposizione (tra i 6mila e gli 8mila massimo). Non parte bene il nuovo bonus psicologo da 1500 euro, nel primo giorno in cui inviare la richiesta online. D'altronde l'ordine degli psicologi, guidato da David Lazzari, lo aveva detto: bisognava far presto per fare domanda. Ci sarà comunque tempo per inviare le richieste fino al prossimo 31 maggio e ci si aspetta altre decine di migliaia di domande (nel 2022 furono 400mila).

Tra questi qualcuno potrebbe spuntarla, ma solo se ha un Isee molto basso (di sicuro non superiore ai 15mila euro, con la soglia probabilmente più bassa per superare chi ha già fatto domanda). Il primo criterio di selezione dei vincitori, infatti, è proprio l'indicatore di ricchezza familiare, a parità del quale si procede con chi ha fatto domanda prima. Vediamo però nel dettaglio per chi otterrà il bonus e quali sedute potrà coprire.