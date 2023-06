Scadenze fiscali luglio 2023, quali sono? Il calendario e le novità per la rottamazione quater e il canone Rai

Quali sono le scadenze fiscali di luglio 2023? Con le proroghe si è modificata la situazione.

Pensioni di luglio, caos cedolini: cosa è successo? L'Inps: «Ecco le differenze tra quattordicesima e aumenti»

Contributi colf e badanti

La prima scadenza cade il 1° luglio, si tratta dei contributi trimestrali per colf, badanti e collaboratori domestici in genere. Il versamento può essere effettuato con il sistema PagoPa con queste tre modalità:

online;

negli uffici postali;

con il sistema Sisal Mooney.

Canone Rai

Una piccola tranche di pagamenti vi è infine al 31 luglio. In questo caso la prima scadenza da tenere in considerazione riguarda il canone Rai. Il termine si applica esclusivamente ai soggetti per i quali non è possibile addebitare il canone Rai con la fattura dell’utenza elettrica.

Tali contribuenti possono pagare in un’unica soluzione entro il 31 gennaio.

Possono inoltre scegliere il pagamento semestrale, in questo caso deve essere pagata entro il 31 luglio la seconda rata dell’importo di 45,94 euro.

Infine, il contribuente può scegliere di pagare in rate trimestrali; esercitando tale opzione cade il 31 luglio 2023 la scadenza della terza rata di importo pari a 23,93 euro.

Il pagamento deve essere effettuato con il modello F24.

Le altre scadenze

Ricadono a metà mese i pagamenti mensili, in particolare quest’anno la scadenza è il 17 luglio 2023 in quanto il 16 luglio è un festivo.

I pagamenti del 17 luglio 2023 sono: