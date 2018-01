Lufthansa assume 8.000 persone nel 2018: ecco i profili richiesti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

in: la compagnia tedesca intende assumere circa 8.000 dipendenti nel 2018, metà dei quali sarannoe circa 900Circa 2.700 neo assunti sono destinati a Eurowings, la compagnia low cost in forte crescita. Una parte dei nuovi dipendenti arriverà dall'ex rivale Air Berlin, la compagnia dichiarata insolvente l'agosto scorso e in parte acquisita da Lufthansa.Il numero uno di Lufthansa, Carsten Spohr, ha già indicato che per la compagnia il 2017 è stato un anno record sia in termini di profitti che di numero di passeggeri.