​Istat, disoccupazione in calo ad agosto: 9,5%, minimo dal 2011

La disoccupazione si mantiene così per il quarto mese consecutivo sotto la soglia del 10%. Il calo tocca sia le donne che gli uomini. Il numero delle persone in cerca si attesta a 2 milioni 452 mila. Ciò a fronte di un'occupazione che resta sugli stessi livelli, con 23 milioni e 400 mila unità a lavoro. «Dopo la crescita registrata nel primo semestre dell'anno ed il lieve calo mostrato a luglio, l'occupazione ad agosto risulta sostanzialmente stabile nel confronto mensile», spiega l' Istat. «Nel confronto trimestrale e tendenziale - prosegue l'Istituto - permangono la crescita dell'occupazione, soprattutto dipendente permanente, e il calo della disoccupazione già osservati nei mesi

Un diminuzione decisa quella che emerge dai dati dell' Istat, che però si confronta anche con un calo degli occupati: -23 mila unità nel mese (-2,1%). Dietro questi andamenti c'è un aumento dell'inattività, con 59 mila ragazzi che sono usciti dal mercato del lavoro. Questo quindi il contesto in cui si inserisce il calo del tasso di disoccupazione, ai minimi da nove anni in questa fascia d'età.

Disoccupazione in calo ad agosto. Le persone in cerca di occupazione, ovvero i disoccupati, ad agosto sono in «forte calo», scendendo del 3,4%, pari a -87 mila unità nell'ultimo mese. Lo rileva l' Istat , che contemporaneamente segna anche un ritorno alla crescita, dopo cinque mesi di stabilità, del'inattività. In particolare gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, coloro che non hanno un lavoro né lo cercano, aumentano di 73 mila unità rispetto a luglio.