Lo stabilimento Fiat di Pomigliano, dove si assemblano circa 200.000 Panda l'anno, si conferma la fabbrica italiana più efficiente del gruppo. Ieri infatti il plant ha confermato la sua medaglia d'oro del sistema operativo World Class Manufacturing (WCM) con un punteggio di 81 punti che è il più alto in Italia. Il WCM è un sistema di gestione del lavoro, uguale in tutte le fabbriche Fiat del mondo, basato su 20 pilastri il primo dei quali è la sicurezza e il secondo l'impegno dei manager. la notozia è stata data dai dirigenti di Fim-Cisl e Uilm-Uil. Entrambe le organizzazioni sindacali hanno sottolineato che la medaglia d'oro mette la fabbrica in una posizione di forza per le prossime sfide, a partire dalla realizzazione della nuova media dell'Alfa Romeo che dovrebbe essere assemblata aPomigliano a partire dal 2021.