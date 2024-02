Giappone, la nuova specie marina che assomiglia a un panda

Sono stati finalmente filmati, in giappone, i "Panda Marini".

O meglio, il "panda scheletro" che in Giappone è diventata una vera e propria star. La "Clavelina Ossipandae", questo il nome ufficiale, è nuova specie di animale marino soprannominata "Panda Skeleton Shrimp" per il suo aspetto che, appunto, ricorda un panda combinando elementi sia adorabili sia spaventosi.

I subacquei sono accorsi all'isola di Kumejima, in Okinawa, dopo che le immagini del "Panda Marino", caratterizzato da un corpo trasparente che ricorda uno scheletro e macchie bianche e nere simili a quelle di un panda, sono diventate virali online. Lungo 2 centimetri, non era stato studiato scientificamente fino alla pubblicazione di una nuova ricerca, lo scorso 1 febbraio, diretta da Naohiro Hasegawa. Il ricercatore specializzato dell'Università di Hokkaido ha notato le immagini di questa creatura per la prima volta sui social media nel 2018. Per questo ha voluto approfondire gli studi su questo animale, scoprendo che le parti bianche che sembrano ossa sono in realtà i vasi sanguigni dell'animale, mentre i punti neri sulla testa, che sembrano gli occhi e il naso di un panda, sono solo un "disegno" del quale ancora non si conoscono i motivi.