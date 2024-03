JESOLO - Il sorriso di Sergio non c’è più, spento da un malore che lo ha colpito nella notte. Sergio Stocco (nella foto) avrebbe compiuto 56 anni a giugno e lascia la moglie Nicoletta Cimitan e i figli Alex e Christopher, rispettivamente di 26 e di 31 anni. Era molto conosciuto in tutto il territorio per la sua “Serpesca”, l’azienda a gestione familiare che tratta prodotti ittici che ogni giorno lo portava nei mercati con il suo furgone. Fino fino allo scorso anno aveva gestito anche l’attività “Fischerman” nella zona di piazza Trieste. La sua caratteristica: il sorriso, la giovialità, la positività nell’affrontare ogni situazione, anche quelle difficili che la vita gli aveva riservato. La notte scorsa, dunque, il malore che gli è stato fatale. “In questi momenti – è il ricordo di un amico sui social – le parole non si trovano, una persona così è difficile da trovare. Mai una parola fuori posto, sempre solare, mi riempivi sempre di complimenti”. La notizia ha colpito molto anche un altro Sergio Stocco, parente e omonimo, imprenditore nell’ambito dell’editoria. «Sono sconvolto - dice - Sergio l’ho sempre citato come esempio di forza, determinazione e amore per la vita. Oggi è veramente una giornata molto triste». C’è, poi, chi lo ricorda per la sua attività nei mercati, come Natascia. “Che tristezza, Sergio: mi sembrerà di sentire sempre la tua voce nelle piazze e il mercato di Eraclea non sarà più lo stesso senza di te”. La data dei funerali non è stata ancora fissata.



