ARIANO NEL POLESINE - Addio a una delle imprenditrici simbolo del Delta. Martedì verrà dato l’ultimo saluto a Nadia Mancin che è nota per aver guidato, a nome e cognome invertito, una delle aziende di lavorazione del pesce più apprezzate non solo del Polesine e del Veneto, ma d’Italia.

L’imprenditrice si è spenta venerdì all’ospedale di Adria all’età di 78 anni, gran parte dei quali trascorsi accanto al marito Martino De Agostini e a lavorare in quel piccolo stabilimento fondato insieme nel 1983 a Rivà, frazione di Ariano nel Polesine.



LA “FABBRICHINA”

In quella che veniva chiamata la “fabbrichina” sono stati prodotti i primi fusti di antipasto e ci si occupava della filettatura delle alici. Un’azienda a conduzione famigliare che solo alcuni anni dopo, nel 1987, si è spostata nel sito lungo la Romea che ha visto in contemporanea la nascita di Marinsieme dedicata appunto alla lavorazione del pesce con le varie linee di pesce pronto, sia esso in rete o sottovuoto.

La crescita della Mancin Nadia non si è fermata e alla ditta madre nel 2015 si è aggiunta pure l’acquisizione della società M.Gi.B a Bosco Mesola (Ferrara) specializzata in questo caso nell’allevamento e confezionamento di molluschi che ha così permesso di avventurarsi pure nella linea del fresco per la grande distribuzione organizzata e la ristorazione.



LA RICOSTRUZIONE

In una notte di fine gennaio 2023, nell’anno in cui la ditta avrebbe compiuto 40 anni, un grande incendio ha devastato lo stabilimento che si trova sulla Romea, che attualmente è in fase di ricostruzione sotto l’occhio vigile dei figli Marco, Michele e Monica e il genero Fabio Negri. L’ultimo saluto sarà martedì pomeriggio con partenza alle 14.20 dalla camera mortuaria dell’Ospedale civile di Adria per la chiesa parrocchiale di Rivà dove alle 15 saranno celebrate le esequie.

