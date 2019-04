Nuovo Def, 2 aliquote Irpef: 15 e 20%. Pil 2019 +0,2%. Sì alla flat tax

Def vada oggi in Consiglio dei ministri, nel Piano nazionale delle riforme allegato al Documento di economia e finanza si legge che «il sentiero di riforma per i prossimi anni prevede la graduale estensione del regime d'imposta sulle persone fisiche a due aliquote del 15 e 20 per cento, a partire dai redditi più bassi, al contempo riformando le deduzioni e detrazioni. Per incentivare gli investimenti, le imprese potranno beneficiare di una riduzione dell'aliquota Ires applicabile agli utili non distribuiti».



«La progressiva introduzione della flat tax - si legge inoltre si legge nella bozza di Pnr allegata al Def - ridurrà il cuneo fiscale sul lavoro e sarà coperta da una riduzione delle spese fiscali, salvaguardando quelle destinate al sostegno della famiglia e delle persone con disabilità». Già con la prossima manovra per il 2020 ci sarà un «paziente lavoro di revisione della spesa corrente» e «delle agevolazioni fiscali». In attesa che ilvada oggi in Consiglio dei ministri, nel Piano nazionale delle riforme allegato al Documento di economia e finanza si legge che «il sentiero di riforma per i prossimi anni prevede la graduale estensione del regime d'imposta sulle persone fisiche a due aliquote del 15 e 20 per cento, a partire dai redditi più bassi, al contempo riformando le deduzioni e detrazioni. Per incentivare gli investimenti, le imprese potranno beneficiare di una riduzione dell'aliquota Ires applicabile agli utili non distribuiti».

«Il Governo non ritiene opportuno in questa fase rivedere l'imposizione sugli immobili, già oggetto di numerosi cambiamenti legislativi negli ultimi anni», viene aggiunto.



Per quanto riguarda il 2019, l'indebitamento netto tendenziale del 2019 è ora previsto pari al 2,5% del pil. Nell'aggiornamento di dicembre esso era proiettato al 2% del pil. La revisione al rialzo riflette per 0,4 punti percentuali la minore crescita nominale prevista e per 0,1 punti una diversa valutazione di rimborsi e compensazioni d'imposta. È quanto si legge nella bozza del Programma nazionale di riforma che è contenuto nel Def. Nel corso del triennio 2020-2022, lo scenario di finanza pubblica a legislazione vigente si caratterizza per una discesa del deficit della Pa al 2,1% del pil nel 2020 e all'1,8% nel 2021, che sarebbe seguita da un lieve incremento, all'1,9%, nel 2022.



In corrispondenza di questi saldi nominali, il saldo strutturale peggiorerebbe di 0,2 punti percentuali nel 2019, ma sarebbe di fatto invariato considerando la flessibilità concordata a fine anno con la Commissione Europea. Esso migliorerebbe quindi di 0,4 punti nel 2020 e 0,2 punti nel 2021, per poi peggiorare di 0,2 punti nel 2022.



La salita del rapporto rispetto all'anno precedente è stata non solo dovuta alla bassa crescita del pil nominale, ma anche, per oltre 0,3 punti, all'aumento delle disponibilità liquide del Tesoro a fine anno. Il rapporto debito/pil nel 2019 è previsto salire al 132,7% del pil pur includendo proventi da privatizzazioni pari all'uno per cento del pil. Per gli anni successivi il rapporto debito/pil nello scenario tendenziale si ridurrebbe al 131,7% nel 2020 e via via fino al 129,8% nel 2022. Malgrado si continuino ad ipotizzare proventi da privatizzazioni pari allo 0,3 per cento del pil nel 2020, oltre all'uno per cento previsto per quest'anno, la riduzione del debito in rapporto al pil, si sottolinea, è moderata in presenza di bassa crescita nominale, rendimenti reali relativamente elevati e un surplus primario che resterebbe lievemente al disotto del 2 per cento del pil anche nell'anno finale della proiezione.