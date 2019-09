© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sempre più smartphone per i clienti delle banche, specie quelli che usano abitualmente i conti online. Nell'indagine Abi in collaborazione con Ipsos si rileva come «chi naviga abitualmente in Internet e usa il web anche per accedere ai servizi bancar, il cliente »evoluto«,in 2 casi su 3 (65%) usa il mobile banking (1 su 3 se consideriamo ibancarizzati in generale)». La rilevazione online è stata condotta su un campione rappresentativo di bancarizzati«evoluti», cioè che usano abitualmente Internet e che usano il conto corrente online, e mette in luce i tratti distintivi e le nuove tendenze di questa fascia di clientela che usa i canali digitali per entrare in contatto con le banche.Secondo l'indagine, questa fascia di clientela, sempre più protagonista nel rapporto con le banche e sempre più consapevole delle proprie scelte finanziarie, è tendenzialmente giovane (età media 42 anni), istruita (il 23% è laureato) e abita in centri abitati più popolati (il 15% nelle metropoli) dove è maggiore la necessità di utilizzare in maniera dinamica i servizi bancari e finanziari.I clienti «evoluti» vogliono essere informati e valorizzati Dall'indagine Abi con Ipsos, emerge che il 42% di questosegmento di clientela dinamico ha fatto «shopping around» nell'anno, confermando la sua tendenza a muoversi anche in Rete con attitudine proattiva, in cerca di informazioni su prodotti e servizi finanziari.