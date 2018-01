Alitalia, derby franco-tedesco: tempi si allungano, vendita dopo il voto

di Marco Conti

Se oggi avessimo sul tavolo l’offerta di Air France la prenderemmo al volo». Un auspicio o più concretamente un invito. Rileggere oggi le parole che su Alitalia Paolo Gentiloni pronunciò il 28 dicembre, in occasione della conferenza stampa di fine anno, impressiona. Il ritorno in pista del vettore franco-olandese - dopo la fuga che gli fu imposta nel 2008 per l’arrivo dei “capitani coraggiosi”, rivelatasi poi un disastro - oltre a svelare l’attitudine profetica del presidente del Consiglio,...