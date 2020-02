Air Italy in liquidazione: stop ai voli, passeggeri riprotetti o rimborsati

Air Italy resta a terra. Gli azionisti della compagnia, Alisarda e Qatar Airways attraverso AQA Holding, a causa delle persistenti e strutturali condizioni di difficoltà del mercato hanno deciso all'unanimità di mettere la società Air Italy in liquidazione in bonis. «Per motivi di sicurezza e a tutela sia degli equipaggi che di tutti i passeggeri, a partire da oggi è in atto il fermo tecnico dei voli. È in corso di attuazione un piano volto alla riprotezione dei passeggeri. È stata senza dubbio una scelta difficile presa congiuntamente dagli azionisti», scrive il presidente di Air Italy, Roberto Spada, in una lettera indirizzata ai dipendenti della compagnia aerea.

In questa fase Air Italy lavorerà per ridurre al minimo il disagio per i passeggeri: i voli sino al 25 febbraio saranno operati agli orari e nei giorni previsti da altri vettori, mentre i passeggeri che hanno prenotato voli in partenza in date successive al 25 febbraio saranno riprotetti o rimborsati integralmente.

Gli azionisti della holding, Alisarda e Qatar Airways, hanno deliberato in modo unanime di «avviare la liquidazione in bonis di Air Italy che prevede il pagamento di tutti i dipendenti e dei creditori», spiega Spada nella lettera ai dipendenti. «Come noto gli azionisti, hanno continuato ad investire, fino a poche settimane fa, le risorse necessarie - aggiunge - per assicurare e supportare le attività dell'azienda. Tuttavia, a causa del perdurare delle difficili e strutturali condizioni di mercato nelle quali la compagnia sta operando, non sussistono più le condizioni per il prosieguo delle attività dell'azienda. La liquidazione in bonis prevede la nomina di due liquidatori, nomina che avverrà nelle prossime ore: i liquidatori avranno il mandato di far fronte a tutte le passività sin qui maturate e fra queste, ovviamente, quelle maturate e che matureranno verso i dipendenti. Dal momento dell'insediamento sarà loro cura aggiornarvi su quanto decideranno di definire nel piano di liquidazione».

La compagnia è stata messa alle corde da perdite per 200 milioni nell'ultimo anno e dalla vana ricerca di un nuovo socio disposto a ricapitalizzare ed entrare nel pacchetto azionario. Air Italy conta circa 1.200 dipendenti, di cui 550 in Sardegna. La flotta è composta da 9 aeromobili, di cui 3 Airbus impiegati sul lungo raggio.

La doccia fredda è arrivata nonostante la ministra dei Trasporti Paola De Micheli avesse chiesto un incontro urgente con Air Italy invitando la società a sospendere ogni decisione in merito alla liquidazione della compagnia fino alla riunione con i ministeri competenti. «Non è accettabile la decisione di liquidare un'azienda di tali dimensioni senza informare prima il Governo e senza valutare seriamente eventuali alternative, pertanto - dichiara la ministra - mi aspetto che Air Italy sospenda la deliberazione fino all'incontro che possiamo già calendarizzare a partire dalle prossime ore».

La Regione Sardegna è stata convocata per domani mattina al Mise per il tavolo sulla crisi di Air Italy, ha annunciato in Consiglio regionale la vicepresidente della Regione e assessora del Lavoro Alessandra Zedda. «Il tavolo di domani al Mise - ha sottolineato - è stato tempestivamente convocato anche dietro nostra sollecitazione». Alla riunione prevista per le 9.30 parteciperanno anche i vertici della compagnia e l'assessora dell'Industria Anita Pili. In forse invece la presenza del governatore Christian Solinas, impegnato a Bruxelles per i lavori del Comitato delle Regioni e soprattutto a trovare una via d'uscita sul fronte della continuità territoriale aerea da e per la Sardegna.

Qatar Airways era pronta, ancora una volta, a fare la «propria parte nel sostenere il rilancio e la crescita della compagnia aerea, ma ciò sarebbe stato possibile esclusivamente solo con l'impegno di tutti gli azionisti», fa sapere in una nota Qatar Airways. Fin dall'acquisizione effettuata il 28 settembre 2017 di una quota di minoranza in Air Italy, Qatar Airways ha «creduto fortemente nella compagnia e nel suo potenziale, supportando il business plan proposto dal management che avesse l'obiettivo di incrementare la crescita di Air Italy e la creazione di posti di lavoro, con l'aggiunta di nuove rotte di lungo raggio e un forte miglioramento dei servizi in volo».

Qatar Airways ha «costantemente fornito ad Air Italy tutto il supporto possibile, dall'apporto di aeromobili - prosegue - provenienti dalla propria flotta all'ordine di ulteriori aeromobili per Air Italy, supportando le decisioni del management e iniettando capitali e investimenti così come richiesto e consentito. Alla luce del mutevole contesto competitivo e delle condizioni di mercato sempre più difficili che incidono gravemente sul settore del trasporto aereo, abbiamo sempre ribadito l'impegno, come azionista di minoranza, nel continuare a investire nell'azienda per creare valore per l'Italia e i viaggiatori e supportare Air Italy e i suoi dipendenti - perché per Qatar Airways l'attenzione per i dipendenti è la priorità nella sua ricerca dell'eccellenza -, così come per le comunità locali e le altre parti interessate».

