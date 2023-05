TREVISO - San Giuseppe, ultimo miglio della Strada del Respiro, la ciclopedonale Treviso-Ostiglia. C’è un gruppetto di persone in bicicletta e, all’improvviso, compare un’auto. Dove non dovrebbe essere. «Siamo all’altezza del tunnel Serenissima che sottopassa l’omonima strada comunale che dalla Noalese conduce all’eco-centro e alla zona dogana - dice uno dei ciclisti, che ha scritto una lettera di protesta al Gazzettino - Momenti d’incredulità misti a paura e sconcerto per tutti coloro, ciclisti ed escursionisti, che si son visti spuntare all’improvviso, sul tracciato, una vettura a tutta velocità che si è fermata solo di fronte alle barriere in corten che proteggono chi transita nei punti d’intersezione con la viabilità ordinaria».



L’INCREDULITA’

L’automobilista è arrivato fino alle barriere, vista l’impossibilità di proseguire, ha cercato di divellerle. Ma hanno resistito impedendo al maleducato di continuare la sua corsa. Il conducente ha fatto inversione e, rivolgendosi a ciclisti ed escursionisti allibiti, ha mostrato il dito medio in segno di spregio e offesa. Lo racconta proprio così il ciclista: «Dopo un tentativo ripetuto di divellere le barriere, che ha parzialmente manomesse, vista la palese impossibilità di proseguire nella folle corsa, il conducente faceva una repentina retromarcia mostrando un bel dito medio agli esterrefatti presenti che gli chiedevano conto di quanto stesse facendo per poi sgommare in direzione della passerella in ferro di via Paludetti da cui era arrivato. Una situazione incredibile ed assai pericolosa che solo la buona sorte ha evitato producesse conseguenze gravi». Alla protesta potrebbe seguire la denuncia alle forze dell’ordine di chi ha assistito alla scena.