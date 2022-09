Vittorio Sgarbi contro Alessandro Gassmann, il tweet sulla morte della Regina scatena la polemica: «Sei famoso solo per tuo padre»

Ha cinguettato anche Alessandro Gassmann un messaggio per la morte della Regina Elisabetta. Ed è scoppiata la polemica social. L'attore ha postato una serie di parole e pensieri che hanno fatto alzare un polverone su Twitter. «È morta oggi una anziana signora che mi stava simpatica, ha fatto una vita bellissima e piena di responsabilità, vivendo in castelli e spostandosi a volte in carrozza. Mi dispiace per la sua morte, come mi dispiace per la morte di chiunque. #ElizabethII rip». Parole senza etichette reali, non proprio da Royal Family e gli utenti non hanno assolutamente gradito. c'è chi ci è andato giu' soft come Federica che ha risposto: «A volte, si vuol essere per forza alternativi. Si può anche non dir niente, a volte». ma c'è anche chi si è inferocito. «Io se muori tu stappo una bottiglia».

Alessandro Gassmann e il tweet sulla Regina: è caos

Agli utenti il tweet non è prprio andato giu', non era, per il web, il giusto modo per commemorare una persona defunta. «Che brutto tweet per onorare una Sovrana che nel silenzio e nell’ombra ha supportato tante decisioni storiche che hanno segnato la nostra vita. Lo ritengo quasi denigratorio e offensivo».

È morta oggi una anziana signora che mi stava simpatica, ha fatto una vita bellissima e piena di responsabilità, vivendo in castelli e spostandosi a volte in carrozza. Mi dispiace per la sua morte, come mi dispiace per la morte di chiunque. #ElizabethII rip 💐 — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) September 8, 2022

La reazione di Vittorio Sgarbi

Non si è tirato fuori dalla polemica Vittorio Sgarbi, che ha ripostato il Tweet dell'attore commentandolo senza mezzi termini: «Parla un giovane fenomeno, famoso solo per essere il figlio di un uomo che è stato un grande attore, oltre che un amabile anziano signore». Insomma il web è infuocato.