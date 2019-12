di Emiliana Costa

Vieni da me

Caterina Balivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi, la cantante icona della dance music è stata ospite del salotto di Rai1 e si è raccontata a cuore aperto. Dalla sfera privata alla carriera.: «Ero molto tesa. Per tutta la settimana in tanti mi avevano detto che ero la favorita. Quando mi hanno detto che avevo vinto, mi sono sciolta in lacrime.».Caterina Balivo glissa sull'espressione colorita e passa a parlare di un periodo buio per la cantante. «- continua Alexia -Avevo voglia di normalità, di innamorarmi e avere dei figli. Nel 2005 ho sposato Andrea Camerana e sono nate le nostre due bambine».