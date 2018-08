Uomini e Donne, quando inizia: tutte le novità. Ritorno da lunedì 10 settembre

di Ida Di Grazia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

grande attesa per il ritorno sudella ventitreesima edizione del talk condotto da” in onda inAl centro, come da oltre 20 anni, i sentimenti e le emozioni dei protagonisti in cerca dell’anima gemella, passando il tempo a dialogare, divertirsi e ballare.Confermate le due tipologie di trono:quello, dove i giovani protagonisti si mettono alla prova per trovare il grande amore, l’amore della vita; quelloche facilita nelle relazioni le persone adulte dandogli l’opportunità di fare nuove e divertenti amicizie con cui frequentarsi anche fuori dallo studio tv e spesso innamorarsi.Riconfermati alcuni dei volti più amati e già conosciuti al grande pubblico come gli opinionisti