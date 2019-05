Uomini e Donne, Tina Cipollari colpisce all'occhio Gemma Galgani: interviene il medico

Tina Cipollari

colpisce Gemma Galgani durante la trasmissione Uomini e Donne. Questa volta però l'opinionista ha esagerato, nella sua consueta esuberanza contro la Dama Bianca però ha ecceduto e le ha dato un colpo in un occhio che ha reso necessario l'intervento del medico in studio.voleva struccare Gemma, per dimostrare al pubblico del Trono Over che la donna riesce a ringiovanirsi fin troppo con il make up. Si trattava dell'ennesimo battibecco tra le due, spesso protagoniste di teatrini al limite della sobrietà, ma questa volta Tina ha calcato un po' troppo la mano.Gemma ha accolto l'invito a struccarsi, così Tina si è fatta insistente: «Struccati bene anche gli occhi. Togliti le ciglia. Se non ti strucchi bene vuol dire che sei una donna insicura. Togliti anche le lenti a contatto, mica hai gli occhi chiari, li hai neri». A quel punto l'opinionista ha preso in mano la situazione ed è andata da Gemma con l'intento di struccarla lei stessa. La Dama Bianca però si è rifiutata, nonostante l'insistenza della Cipollari, fino a quando non si è fatta male in un occhio. Gemma è andata dietro le quinte, dove è intervenuto il medico al quale ha detto che Tina le aveva messo il dito in un occhio. La Cipollari l'ha raggiunta, chiedendole se era tutto ok, ma il medico l'ha allontanata.Maria De Filippi, intervenuta da subito, ha riportato Tina in studio dove poco dopo è rientrata anche Gemma in perfette condizioni di salute.