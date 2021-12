The Voice Senior: Stefania Corona, la moglie di Alvaro Vitali, eliminata dai giudici. E l'attore reagisce così

The Voice Senior, nella puntata di venerdì 17 dicembre, sul palco del talent di RaiUno si è presentato Alvaro Vitali, in arte ‘Pierino’. La sua presenza era mirata ad accompagnare la moglie 62enne Stefania Corona. La sua esibizione con il brano I’m Outta Love di Anastacia, ha avuto un esito negativo: i giudici Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e Orietta Berti hanno bocciato in blocco la donna. «Faccio la cantautrice e tante serate», ha spiegato la Corona dopo l’esibizione, confrontandosi con i coach. Quindi Antonella Clerici ha chiamato sul palco il marito, Alvaro Vitali, che ha usato l’arma dell”ironia nei confronti dei giudici: «Con chi me la devo pijare ora? Con tutti e quattro?» ha scherzato l’attore.

La reazione di Vitali

«Clementino, vedevo che ballavi, e girati!» ha detto Alvaro al rapper. Gigi D’Alessio ha scaricato il barile sullo stesso Clementino: «Pensavo si girasse lui». «Non era il mio genere», ha replicato Orietta Berti. Loredana Bertè si è limitata a fare dei complimenti a Stefania, nonostante nemmeno lei si sia voltata. Quando la Corona ha lasciato il palco, Orietta e Gigi si sono lasciati andare a un ultimo scambio di battute. Berti: «Che brutto non girarsi però». «Vorrei sprofondare», la risposta di Gigi.

Anche il pubblico da casa non ha trovato buona la performance di Stefania. Tanti gli utenti che si sono riversati su Twitter sottolineando che il suo inglese era assai fuori fuoco e non soddisfacente per un simile palco. Inoltre c’è chi ha sostenuto che abbia azzardato troppo a portare un brano di Anastacia, artista assai complicata da interpretare vocalmente. Insomma, per la moglie di Alvaro Vitali più di qualcosa è andato storto: zero voti dei coach e critiche da parte dei telespettatori.