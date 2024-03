MOGLIANO (TREVISO) - Seconda presenza col botto per il moglianese Benito Madonia, che venerdì ha conquistato la finale a The Voice Senior, il fortunato programma di Rai1 che ormai volge al termine anche in questa edizione e che si giocherà però con una settimana di ritardo essendoci venerdì prossimo la Via Crucis. «Appena l'ho sentito mi ha sconvolto, ho capito subito che c'era qualcosa di importante - ha affermato il suo coach Gigi D'Alessio - ora Madonia ha una missione, deve ipnotizzare il pubblico, è un talento puro, un uomo che mette la passione, si sente che ha dentro la musica, non ho molti consigli da dargli».

IL SUPPORTO

Madonia ha senza dubbio l'appoggio della sua Mogliano, dove vive da 24 anni. E palpabile l'affetto dei cittadini che lo incontrano e lo incoraggiano ogni giorno per le strade della città dopo aver seguito le puntate scorse della trasmissione. Nei prossimi giorni il loro supporto sarà ancora più importante. «È un percorso straordinariamente interessante e arricchente - dice Madonia - partecipo al concorso con grande serenità e vedremo cosa mi riserverà il futuro. Fondamentale nella finale è il voto popolare, con il sistema collaudato del televoto. Avrò quindi bisogno del sostegno di tutti, comunque vada sono felice di vivere un'esperienza unica».

IL SUCCESSO

Senza Luce dei Dik Dik, scelta dal suo coach e cantata dal moglianese nell'ultima puntata, è la canzone che ha fatto sognare una generazione, interpretata in modo impeccabile, lo ha portato in finale nella squadra di Gigi D'Alessio, apprezzato anche dagli altri 3 giudici di The Voice Senior, Madonia se la giocherà con avversari fortissimi tra cui anche l'altro veneto Minelli che concorre sempre nella squadra di D'Alessio insieme a Diana Puddu, per l'artista napoletano un vero e proprio "Dream Team".

LA SQUADRA

Della squadra di Loredana Bertè fanno parte Sandro Bertoldini, Claudia Bruni e Lemuri il Visionario. Arisa opta per Bartolomeo Lossa, Donatella Pandimiglio e Mario Rosini, Clementino invece sceglie di puntare su Gianluca John Calzolari, Pino Maragno e Sonia Zanzi. I dodici straordinari talenti finalisti si danno appuntamento quindi venerdì 5 aprile tra cui Benito Madonia che Gigi D’Alessio porta verso lo sperato trionfo. Il vincitore avrà l’opportunità di incidere un brano con una major.