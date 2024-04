Terry Carter muore a 95 anni: era il sergente della serie “Uno sceriffo a New York”

L'attore statunitense Terry Carter è morto nella sua abitazione a Los Angeles martedi 23 aprile all'età di 95 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato dal figlio Miguel Carter DeCoste al New York Times.

Kenneth Mitchell, morto a 49 anni l'attore di Star Trek: lascia la moglie e due figli. Lottava contro la Sla

Chi era

John Everett DeCoste conosciuto come Terry Carter, nasce a New York, nel quartiere di Brooklyn, il 16 dicembre 1928, da genitori di origine dominicana, argentina e afroamericana. Terry Carter divenne anche il primo conduttore televisivo di colore per la Wbz-Tv Eyewitness News di Boston, dove fu anche il primo critico cinematografico e teatrale della prima serata. È stato anche uno dei primi attori neri della sitcom «The Phil Silvers Show» del 1956, in cui interpretava il soldato Sugarman.

Carriera

Carter verso la fine degli anni 50 ha iniziato a recitare in numerosi episodi di popolari telefilm come Dottor Kildare, Combat!, La parola alla difesa, I nuovi medici, Mannix, I Jefferson e Falccon Crest. E' apparso anche in alcuni film televisivi come Professione: killer (1970), in cui recitò accanto a Van Johnson e Ray Milland, e nel film Foxy Brown (1974) con Pam Grier.

Nel 1979 Carter aveva fondato il Council for Positive Images, un'organizzazione senza scopo di lucro dedicata a migliorare la comprensione interculturale attraverso i media. Terry Carter ha prodotto e diretto diversi programmi documentari per la Pbs riguardanti tematiche culturali e storiche. Nel 1988 Carter aveva prodotto e diretto il documentario musicale televisivo A Duke Named Ellington, nominato agli Emmy, sul gigante del jazz.