Temptation Island Vip 2, una coppia abbandona subito il reality: ecco da chi viene sostituita

sta per iniziare e già ci sono le primesulla nuova edizione del reality sui sentimenti. Una coppia avrebbe abbandonato già la spiaggia venendoMa pare che siano altre le coppie a un passo dal falò di confronto e quindi dall'addio al programma.Un'edizione che sembra promettere molti colpi di scena, come ha anticipato anche la conduttrice Alessia Marcuzzi, e che ha visto anche la nascita di sentimenti veri e profondi. Anna Pettinelli e Nathalie Caldonazzo sembrano essere diventate molto amiche, le due, come mostrato nel video di presentazione appaiono complici, come sottolineano loro stesse e come le vere amiche fanno si appellano con nomignoli e prese in giro. Una dà della "Peppa pig" all'altra che risponde con "scopa secca del mio cuore”.Resta però il giallo su quale sia la coppia che ha abbandonato il reality. Voci di corridoio vogliono che sia stata proprio la Pettinelli con il suo compagno, pare che la speaker non abbia gradito la vicinanza del suo uomo a una tentatrice. Si tratta però solo di rumors, per avere certezze bisognerà attendere la prima puntata di lunedì 9 settembre.