Temptation Island Vip, lo sfogo di Serena Enardu: «E' un periodo di tristezza e malumore»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un momento non facile quello che sta attraversando. L’ex tronista di “Uomini e donne” ha infatti preso parte all’ultima edizione del docu reality per coppie “”, assieme all’allora fidanzato, ma la storia non è sopravvissuta alla prova dell’ultimo falò di confronto.La relazione è durata sette anni e per lanon è stato facile mettere fine al rapporto nonostante la vicinanza del tentatore. Il periodo post scelta è duro e la stessa Serena lo ha confessato durante una stories su Instagram. Dopo un'assenza dal social Serena infatti è tornata sugli schermi degli smartphone dei suoi follower: «Ieri sono un po’ sparita – ha spiegato - Sono stata fuori con mio figlio Tommy per un servizio fotografico, poi siamo tornati a casa e abbiamo mangiato qualcosa al volo. Poi si è messo a fare i compiti e io mi sono addormentata. Quando mi addormento, cosa che non mi capita quasi mai, mi sveglio col malumore. E questo è un periodo particolare, per quello mi viene il malumore».«Ho in testa mille pensieri che in un certo senso cerco di scacciare perché quando si ha il malumore bisogna evitare di nutrirlo con tutti i pensieri negativi. E non è facilissimo. In più magari accendi la televisione, c’è una musica particolare e insomma. Sto bene: alterno momenti, ma li faccio durare molto poco quelli di tristezza. Perché ci sono ed è normale, credo sia la cosa più normale del mondo. Cerco di farli passare molto in fretta. Non è facilissimo, ma ci riesco».