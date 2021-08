Temptation Island, tariffario per sponsorizzazioni su IG: «Ma chi siete?». La bufera su ex partecipante

È finita da poco la decima edizione di Temptation Island. Con un record di ascolti il programma dove va in scena il tradimento ha accettato anche quest'anno quasi tutte le coppie. Solo due di sei (a parte quella che ci ha ripensato dopo una richiesta di secondo falò di Floriana e Federico) ne sono uscite viva: quella di Ste e Claudia che oltre ad avercela fatta si sono anche sposati proprio qualche giorno fa e Natascia e Alessio che sembra si siano ritrovati dopo il programma. Per il resto corna e schiamazzi vari l'hanno fatta da padrone per questa edizione che segna l'inizio di un'estate che sembra non finire mai per tentatori e coppie (nuove o vecchie che siano).

Temptation island, ecco il tariffario

Dopo la visibilità ottenuta dal programma per molti di loro si apre un panorama nuovo fatto di sponsorizzazioni e follower. È qui che scatta la polemica. Sono state divulgate infatti le cifre che i protagonisti del reality chiederebbero in qualità di influencer per sponsorizzare prodotti e servizi. A documentare tutto sui socil ci ha pensato il blogger Amedeo Venza. Una mail ecco l'oggetto delle accuse. Nel testo del documento un partecipante al programma avrebbe chiesto la sua cifra per sponsorizzare un prodotto. Ben 1200 euro. «Ecco quanto chiedono le vippone di "Temptation Island". Ma stiamo scherzando? Ovviamente ho oscurato il nome, ma meriterebbero altro»

Foto: Ufficio Stampa Mediaset Music: "Summer" from Bensound.com