Temptation Island, Oronzo Carinola fa infuriare tutti con la frase a Valentina: «Mo ti faccio piangere»

Oronzo si merita che Valentina gli faccia tante di quelle corna da fare invidia ai cervi#TemptationIsland — Giuls❎ (@Pencismysunset) 9 luglio 2018

Comunque ti chiami Oronzo, io abbasserei le pretese #TemptationIsland #Oronzo — LaFra (@frensifragolina) 9 luglio 2018

C’HO LA MALATTIA DELLE DONNE.



Oronzo è la mia delusione più grande di questa edizione. #TemptationIsland — Peregrina Tuc;☀️ (@_takecareofme_) 9 luglio 2018

si è già guadagnato il titolo di concorrente più criticato sui social dopo la prima puntata di. Entrato nel programmaper riconquistare la fiducia della sua fidanzatache ha più volte tradito in passato, non ha perso tempo a riprendere le cattive abitudinisicuro di essere perdonato anche questa volta.Fidanzati da 11 anni Oronzo è molto sicuro di sè: “Ho un grande difetto, mi piaciono le ragazze, so che sbaglierò, ma Valentina mi perdonerà”. Questa sua frase più "non temo nessuno perché io sono il più bello", senza dimenticare l'atteggiamento con la sua fidanzata ha fatto già scatenare i social. La coppia Oronzo e Valentina è già nelle tendenze twitter e i commenti sono tutti contro il ragazzo. Valentina durante la puntata ha deciso di organizzare uno scherzo ai danni del fidanzato fingendo di uscire con un corteggiatore, Oronzo dopo aver visto il video incriminato si è infuriato urlando: "Mo la faccio piangere". Ed è questa che più di tutte le parole dette ha fatto indignare il web