Temptation Island, Filippo Bisciglia rivela: «Maria De Filippi è sempre presente, anche di notte»

«Maria De Filippi è sempre presente, anche di notte e nonostante non sia in Sardegna». Questa la rivelazione di Filippo Bisciglia, conduttore, del noto programma Temptation Island che partirà mercoledì 30 giugno. Tutto è pronto ormai. La nuova edizione di Temptation Island è pronta a tenere incollati milioni di telespettatori alla televisione. Le sei coppie in gioco sono state scelte e ufficializzate, così come tentatori e tentatrici che metteranno a dura prova le ccoppie divise. Anche il conduttore è stato riconfermato. Filippo Bisciglia sarà di nuovo il conduttore del reality che lo ha reso celebre e che percepisce come una seconda pelle.

Ogni coppia ha i suoi problemi da risolvere e, stando a quanto trapelato dalle anticipazioni, sembrerebbe che uno dei fidanzati non ha retto e sorpassando il muro che divide i due villaggi, ha raggiunto la fidanzata e per questo sono stati squalificati immediatamente dal reality. Come ben sappiamo, Temptation Island è un prodotto targato Maria De Filippi e Fascino, casa di produzione di proprietà di Queen Mary. Intervistato dal magazine «Chi», Bisciglia ha parlato della nuova esperienza e svelato un retroscena proprio sulla De Filippi. Parlando della regina del piccolo schermo, Filippo ha dichiarato: «Maria De Filippi lavora 25 ore su 24! Maria è sempre presente: anche se è a Roma, anche di notte. Non perde una virgola dell’evoluzione del programma. E’ una mano sicura sulla spalla». Una De Filippi è sempre presente in qualsiasi ora del giorno e della notte. Soprattutto la notte. Magari è in quel momento che avviene un falò di confronto, dove si sa a che ora inizia ma non si sa a che ora finisce. Dunque Maria è una presenza importante sulla quale poter sempre contare.

