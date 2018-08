Temptation Island, la single Teresa rompe il silenzio: «Io e Andrea eravamo giusti nel momento sbagliato»

di Silvia Natella

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nello speciale diè tempo di bilanci e, dopo aver constatato che l'amore tracontinua, anche larompe il silenzio e parla del suo rapporto con il 24enne e della sua vita attuale.«Dopo Temptation - spiega la cantante 26enne - io non l'ho più cercato, mi auguro che alla fine abbia trovato le risposte alle sue domande e se la felicità oggi è lei, io sono felice per lui. All'interno del villaggio il nostro rapporto è nato in modo spontaneo, ma ci tengo a dire che abbiamo vissuto tutto in modo pulito e sincero, con un bene vero. Se quello che abbiamo avuto non si è tramutato in altro significa che non era destino».«Siamo stati due persone giuste nel momento meno giusto, nel rispetto sono stata a posto mio. Sono un'eterna romanticona, ma contro il destino non ci vado. Spero che sia amore per loro e mi auguro che anche io possa trovare l'amore grande».La single Teresa aveva instaurato un rapporto di complicità e attrazione con Andrea, mentre Raffaela era precipitata nella disperazione. Lo scambio di sguardi aveva fatto intendere più di un'amicizia, ma il 24enne non aveva mai smesso di amare la sua ragazza. Teresa, invece, era apparsa molto presa e infatuata.