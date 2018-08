Temptation Island, Giada e Francesco insieme dopo il falò: «Ecco come abbiamo trascorso la prima notte»

di Silvia Natella

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hanno rischiato grosso, ma alla fine l'amore ha trionfato:sono tornati a casa insieme dopo essere stati separati per 21 giorni nei rispettivi villaggi a. In attesa di scoprire cosa è successo un mese dopo l'uscita dal programma spiegano cosa li ha aiutati a capire di voler restare insieme.La coppia ha rilasciato per la prima volta alcune dichiarazioni sul tempo trascorso insieme nelle ore immediatamente successive al. I due avevano scelto di partecipare al programma perché la gelosia di Francesco era diventata insopportabile per Giada ed entrambi volevano mettere alla prova il loro legame.Francesco poi ha dichiarato alla rivista ufficiale di Uomini e donne di essersi reso conto di non riuscire a stare più con lei perché Giada non era in grado di dimostrare quanto tenesse a lui. Al falò i dubbi sono stati sciolti e la ragazza, in lacrime, gli ha detto di amarlo e di volerlo nella sua vita. L'esperienza l'ha aiutata a mostrare il lato più dolce del suo carattere.Dopo il confronto, lei e Francesco sono rimasti a parlare tutta la notte, come non era mai accaduto nel corso della loro relazione. Giada ha confessato di avere un unico sogno nel suo futuro: quello di riuscire ad essere felice col suo fidanzato.