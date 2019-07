Temptation Island 2019, Ilaria e Massimo sono tornati insieme?: «Li abbiamo visti»

di Silvia Natella

Temptation Island

infatti, è apparsa una segnalazione di una fan che non lascerebbe dubbi.

La coppia formata daè tra le più discusse e seguite diNelle scorse puntate la loro vita insieme sembrava al capolinea, ma nuove indiscrezioni parlano di un ritorno di fiamma. Le attenzioni di entrambi ainei rispettivi villaggi non sarebbero bastate a dividerli. Su«Io abito nel quartiere di Ilaria e Massimo…mia sorella li ha visti in macchina insieme due giorni fa», si legge su una pagina dedicata al gossip. E non è stata l'unica segnalazione. Inoltre, sembra che. Tra le notizie pubblicate in anteprima sulla puntata che andrà in onda domani c'è anche quella su una fidanzata che avrebbe rinunciato a un weekend romantico per salvare la sua storia d'amore.Se i due sono usciti insieme dal reality lo scopriremo solo tra qualche giorno. Nel frattempo ricordiamo che nell'ultima puntata abbiamo visto il romano andare su tutte le furie dopo un video della sua fidanzata in compagnia dell'argentino. Massimo però ha un flirt con la single Elena e sin dall'inizio di Temptation Island ha mostrato insofferenza nei confronti della convivenza con Ilaria.