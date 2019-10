Temptation Island, Jessica Battistello e Andrea Filomena sono tornati insieme: «Mi sei mancato come l'aria»

di Silvia Natella

Temptation Island

sono tornati insieme. I protagonisti dell'ultima edizione di(versione normal people) lo hanno annunciato sui loro rispettivi profili social. Alla fine del programma e del faccia a faccia alli avevamo visti uscire separati e sembrava che lei fosse in procinto di frequentare il single conosciuto al villaggio delle fidanzate. A distanza di mesi, tuttavia, i due hanno ricucito il rapporto.Andrea e Jessica avevano deciso di partecipare alla trasmissione dopo aver annullato le nozze. Era stata proprio la giovane a cambiare idea e sin dai primi giorni nel villaggio aveva mostrato interesse per un'altra persona. Andrea Filomena continuava a dichiararsi innamorato, ma al falò di confronto non ha potuto fare altro che constatare la fine della sua storia d'amore. Dal falò al ritorno di fiamma è un attimo e i due si sono ritrovati.È il caso di dire che certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. «​Vorrei scrivere tante, tantissime cose ma ci sarà tempo.... l’unica cosa che conta è che siamo ancora qui, insieme. Mi sei mancato come l’aria», si legge sul profilo Instagram di Jessica.