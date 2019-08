Temptation Island 2019, Massimo dopo l'addio a Ilaria spiega cosa è successo con una single: «Si è parlato anche troppo di lei»

di Silvia Natella

è finito e ha fatto scoppiare la maggior parte delle coppie concorrenti. Anchesono usciti dal programma prendendo strade diverse e hanno vissuto il percorso allacciando rapporti con due single in particolare: Elena e Javier. Un'altra tentatrice aveva attirato l'attenzione del ragazzo romano i primi giorni nel villaggio. Si tratta divincitrice di un'edizione delTra Massimo e Federica è accaduto qualcosa che li ha allontanati e ha fatto scattare qualche polemica di troppo. Intervistato dal settimanale diil ragazzo ha spiegato cosa è davvero successo e il motivo che lo ha spinto a dirottare le attenzioni su Elena. «Nei primi giorni al villaggio mi sono avvicinato alla single Federica per una compatibilità caratteriale, o meglio, era la ragazza che in quel momento mi rendeva spensierato e divertente. Sono arrivato al punto di interrompere la conoscenza perché avevo visto in lei un cambiamento nei miei confronti: se nei primi giorni era semplicemente una conoscenza abbastanza leggera, ho visto che successivamente in lei era scattato qualcosa di più. Preferisco non dire più nulla sua mio avviso si è parlato anche troppo di lei, per come ho deciso di vivere il mio percorso».Qualche parola anche super la quale ha provato una grande attrazione che poi non è sfociata in qualcosa di più serio. Grazie a lei Massimo si sarebbe accorto di essere ancora innamorato della sua fidanzata Ilaria: «Io ed Elena ci siamo avvicinati molto e si è creato unHo deciso di affrontare così il mio percorso per vedere fino a che punto mi sarei spinto e fino a che punto sarei riuscito ad arrivare. A un certo punto, però, ho deciso di interrompere la conoscenza con lei e rimanere da solo nel villaggio, perché tutte le domande che mi facevo da giorni avevano trovato risposta. E la mia risposta è stata che non aveva senso continuare una conoscenza con con una ragazza che mi faceva stare bene, se non mi fossi confrontato con la mia fidanzata Ilaria. Avevo capito che per me Ilaria è fondamentale e ho scoperto che l'amore per lei è vero e sincero. A Elena non manca nulla, almeno per quello che ho conosciuto, sia a livello fisico che caratteriale, ma dentro di me sapevo che il mio cuore e la mia testa erano solamente per Ilaria».