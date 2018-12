Sciarelli contro Sfera Ebbasta a Chi l'ha visto?. Nella puntata del 13 dicembre, durante un lungo frammento di trasmissione dedicato alla tragedia di Corinaldo, la conduttrice ha sottolineato come il trapper non sia certo responsabile di quanto avvenuto nella discoteca Lanterna Azzurra ma che al contrario, lo è di quanto scrive. E ha fatto ascoltare il testo di una sua canzone.



LEGGI ANCHE Ex reginetta di bellezza contatta Chi l'ha Visto?: «Scusatemi, sono scomparsa perché sono depressa»

Federicacontro. Nella puntata del 13 dicembre, durante un lungo frammento di trasmissione dedicato alla tragedia di, la conduttrice ha sottolineato come il trapper non sia certo responsabile di quanto avvenuto nella discoteca Lanterna Azzurra ma che al contrario, lo è di quanto scrive. E ha fatto ascoltare il testo di una sua canzone.LEGGI ANCHE

Ovviamente - ha detto Sciarelli in diretta tv - noi pensiamo che non è che l'artista ha colpa di quello che succede, forse non sapeva neanche di tutti questi biglietti che venivano venduti. L'artista può dire quello che gli pare, non c'è nessun tipo di censura per carità, e non è responsabile se qualcuno va con lo spray al peperoncino. Sicuramente però l'artista è responsabile dei suoi messaggi culturali perché ci mette la faccia come in questa compilation che vi facciamo sentire dove lui mette la sua faccia

. Poi è stato trasmesso un estratto di Hey Tipa, pubblicata nel 2016 e cantata in duetto con Gordo. Ecco il testo:



"Io non lo so cosa ti faccio / Però mi cerchi lo so che ti piaccio / Sono una merda ragiono col ca*zo / Oggi ti prendo e domani ti lascio / Hey tipa, vieni in camera con me / E portati un'amica po-portati un'amica / Dico: hey tro*a, vieni in camera con la tua amica por*a / Quale? Quella dell'altra volta / Faccio paura, sono di spiaggia / Vi faccio una doccia, pina colada / Bevila se sei veramente grezza, sputala / Poi leccala leccala / Limonatevi mentre Gordo recca / Gioco a biliardo, con la mia stecca / Solo con le buche, solo con le stupide / 'Ste pu*tane da backstage sono luride / Che simpaticone vogliono un ca*zo che non ride / Sono scorcia-tro*e".



"Noi che ci occupiamo tanto di questi delitti, corpi occultati e scomparse - ha continuato la Sciarelli con la sua legittima riflessione - certamente siamo rimasti colpiti da questo video di Sfera Ebbasta, dove c'è una donna che viene uccisa e poi viene occultato il suo corpo. Una provocazione? Giudicate voi".

© RIPRODUZIONE RISERVATA