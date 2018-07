Sara Tommasi al GFVip: «Farmi conoscere per quella che sono realmente. La sera in cui la mia vita è cambiata...»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO – «Faccio un appello a Ilary Blasi perché mi faccia entrare al: così avrei la possibilità di farmi conoscere dal pubblico per quella che sono realmente», a parlare è la show girlconvinta che ilsia una buona occasione per presentarsi di nuovo al grande pubblico.Sara infatti esce da un periodo difficile in cui si era protagonista di video che hanno fatto molto discutere: “Era il 2010 e da qualche tempo mi ero accorta che la mia memoria faceva i capricci – ha confessato a “Nuovo” - ma pensavo che il problema fosse legato alla stanchezza. Poi, nell'estate del 2012, durante una serata in discoteca, alcune persone che non conoscevo mi hanno drogata mettendo sostanze stupefacenti nel mio cocktail. E, da quel momento, la mia vita non è stata più la stessa”.Sara è stata isolata: “Il mix di droghe e di alcol è stato fatale per me e quella stessa sera no perso completamente la memoria. Sono stata soccorsa da persone sbagliate che, per tutta l'estate, mi hanno impedito ogni contatto con la mia famiglia e mi hanno costretto a fare cose irripetibili, compresi i film a luci rosse”.Ne è uscita grazie all’aiuto della famiglia e delle cure mediche ed ora è di nuovo fidanzata: “Si chiama Angelo, ha 46 anni e lavoro come impiegato in un’azienda. Ci siamo incontrati al supermercato e tra noi è scattato subito il colpo di fulmine”.