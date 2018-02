Si inizia con la versione rock di Heidi, con Claudio Baglioni, Pierfrancesco Favino e Michelle Hunziker in giacca

nera borchiata. Poi tocca ai Giovani, che fanno riascoltare il loro brano: sul podio, alle spalle di Ultimo, si piazzano

Mirkoeilcane con la storia del piccolo migrante di Stiamo tutti bene (che vince anche il Premio della critica Mia Martini) e Mudimbi con Il mago. «Sanremo stasera è rock e anche essere donna è rock», dice Michelle Hunziker presentando Gianna Nannini, che canta Fenomenale e poi si emoziona ricordando con Baglioni il regista e light designer Pepi Morgia, morto nel 2011, e il produttore David Zard, scomparso pochi giorni fa. Diventa rock anche Lucio Battisti quando sul palco entra Piero Pelù e reinterpreta con Baglioni Il tempo di morire.



In un serata che scorre veloce, è vorticoso perfino il cambio di abiti, non solo per Michelle, per la prima volta in

pantaloni, poi in versione mazzo di fiori e in principesco abito corolla nelle nuance del rosa, ma anche per il direttore

artistico, in giacca bianca, e per Picchio che si concede la giacca glitterata. La rivelazione Favino suonicchia anche il sassofono, fa ballare Michelle e Claudio e poi promette: «Se dovesse servire, cucinicchio».



Sul palco i Big reinterpretano i brani con altri artisti. Annalisa ha chiamato accanto a sé Michele Bravi; Enzo Avitabile e Peppe Servillo ospitano gli Avion Travel e Daby Touré; i Decibel hanno Midge Ure; Diodato e Roy Paci propongono Ghemon; Elio e le Storie Tese (in total black) cantano con i Neri per Caso (in total white). Vincitori del festival per Ermal Meta e Fabrizio Moro (Simone Cristicchi, che legge la lettera del vedovo del Bataclan) e per Giovanni Caccamo (Arisa). L'ex giudice di X Factor Skin (vestita di un arcobaleno di paillettes) per le Vibrazioni.



Lo Stato Sociale, che ha chiamato Paolo Rossi e il Piccolo Coro dell'Antoniano, depura il suo brano Una vita in vacanza dall'unica parolaccia dei testi del festival: «nessuno che rompe i coglioni» diventa «nessuno che buca i palloni». Attori sul palco per Luca Barbarossa (Anna Foglietta), per Ornella Vanoni, Bungaro e Pacifico (Alessandro

Preziosi), per Renzo Rubino (Serena Rossi). Mario Biondi guarda al sound brasiliano con Ana Carolina e Daniel Jobim, Max Gazzè al jazz con Rita Marcotulli e Roberto Gatto. Gli altri duetti vedono Nina Zilli con Sergio Cammariere; Noemi (al pianoforte) con Paola Turci (alla chitarra); Roby Facchinetti e Riccardo Fogli con Giusy Ferreri; Red Canzian con Marco Masini; Ron con Alice; The Kolors con Tullio De Piscopo e Enrico Nigiotti.



La star per caso è Federica Sciarelli, che gioca a interrogare Baglioni con Tu come stai. La star assoluta è Milva, che la città di Sanremo omaggia con il premio alla carriera: sul palco, a riceverlo, la figlia Martina Corgnati. Standing ovation infine dell'Ariston.



In base al voto della giuria degli esperti, nella fascia alta della classifica ci sono i duetti eseguiti da Max Gazzè con Rita Marcotulli e Roberto gatto, Luca Barbarossa con Anna Foglietta, Giovanni Caccamo con Arisa, Ermal Meta e Fabrizio Moro con Simone Cristicchi, Ron con Alice, Vanoni-Bungaro-Pacifico con Alessandro Preziosi, Diodato e Roy Paci con Ghemon.

